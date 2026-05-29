Cenazeyê jineke ku li Erdexanê winda bûbû, hat dîtin

Günay Nuh
29 Gulan 2026•Rojanekirin: 29 Gulan 2026
Cenazeyê jinekê ku li navçeya Goleyê ya Erdexanê winda bûbû, hat dîtin.
Xizmên H.K.ya 53 salî ku li gundê Gedîkê dijî, agahî dan ku ew li herêma pirê ya nêzîkî gund winda bûye û dibe ku ew ketibe avê.
Piştî îxbarê tîmên tenduristiyê, AFAD û jendermeyan şandin herêmê.
Piştî xebatên lêgerînê yên tîmên li herêmê, cenazeyê jina winda bi qasî 2 kîlometreyan dûrî çemê gund hat dîtin.
Piştî lêkolînên li cihê bûyerê, cenazeyê H.K.yê ji bo otopsiyê birin morga Nexweşxaneya Dewletê ya Goleyê.