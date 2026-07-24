Çêrgehên li Zozanê Feraşînê bi saya baranê geş û şîn bûne

Ekrem Payan, Fadıl Aslan
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Çêrgehên li Zozanê Feraşînê ku li Beytuşşebaba navçeya Şirnexê û li bilindahiya 2 hezar û 625 metreyan cih digire, bi saya barîna zêde ya baranê geş bûne û ev yek bûye sedema zêdebûna şîrê heywanan.
Zozanê Feraşînê ku li bilindahiya 2 hezar û 625 metreyan û di nava sêgoşeya Şirnex, Hekarî û Wanê da cih digire, bi saya mêrgên xwe yên berfireh, hewaya xwe ya hênik û çavkaniyên xwe yên avê yên zêde, her sal ji bo xwediyên heywanan dibe cihekî bijarte.
Xwediyên heywanan yên ku ji bajar û navçeyên cûrbecûr diçin zozanan, bi hilberîna penêr û mastê ji şîrê heywanên ku li mêrgan diçêrin hildin û debara xwe dikin.
Bi saya zêdebûna çavkaniyên avê û pirrengiya giyayan ya li zozanên bilind ku îsal baraneke zêdetir barî, pez têr diçêrin û şîrê wan jî zêde bûye.
Îsmet Arslanê xwediyê heywanan, ji nûçegihanê AAyê ra got ku Zozanê Feraşînê ji bo xwedîkirina heywanan cihekî gelek baş e.
Xwedîyê heywanan Nûrî Baykarayê ku ji navçeya Îdilê ya Şirnexê hatiye, diyar kir ku ew ev 30 sal in bi xwedîkirina heywanan ra mijûl dibe û got ku ew di dawiya meha Gulanê da derketine rê û piştî rêwîtiyeke mehekê gihîştine Zozanê Feraşînê.
Gulîzar Yildiza bêrîvan jî diyar kir ku ew rojê du caran pezên xwe didoşin û got ku ew bi hilberîna penêr û mastê ji şîrê heywanên ku li mêrgan diçêrin hildin û debara xwe dikin.