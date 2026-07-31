Bereketa giya li quntara Çiyayê Agiriyê kêfa ajeldaran anî

Bülent Mavzer
31 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 31 Tîrmeh 2026
Barana îsal li deverên bilind ên li quntarên Çiyayê Agiriyê çêrgeh dewlemend kir û vê yekê rê li ber ajeldaran vekir ku pezên xwe li çêrgehên berhemdartir biçêrin.
Ajeldarên ku di salên berê da ji ber hişkesaliyê zehmetî dikişandin, îsal bereketa giya kêfa wan anî.
Ajeldarên ku ji Îdirê, bi giranî ji Korhan, lê her wiha ji zozanên Gevro, Kavaktepe, Serdarbulak û Bilicanê hatine, li bilindahiyên 2 hezar heta 3 hezar û 500 metroyan, nêzîkî şeş mehên salê li van herêman derbas dikin.
Bi saya demsala zivistanê ya dirêj û barana zêde ya bihar û havînê, berhema çêreyê zêde bûye û ev yek dihêle ku pez û dewar bi serbestî li zozanên fireh biçêrin.
Ajeldar hewcedariyên xwe yên avê ji çavkaniyên siruştî yên ku ji ber helandina berf û qeşayê li lûtkeya Çiyayê Agiriyê çêdibin, peyda dikin.
Gaffer Çakarê ku li Zozanên Korhanê ajeldariyê dike, ji nûçegihanê AAyê ra got ku wan kevneşopiya veguhestina ajelan ji mezinên xwe mîras girtine.
Çakar, diyar kir ku ew her sal ji gundê Karakuyu tên zozanan û got, "Îsal, ji ber barana zêde, giya pir heye. Ajelên me bi rehetî diçêrin, û em li vir dimînin."
Leyla Çakara xwendekara pola 8an ku betlaneya xwe ya havînê bi malbata xwe ra li zozanan derbas dike, anî ziman ew ji jiyana zozanan hez dike.
Çakarê bi bîr xist ku ziwabûna sala borî bandoreke neyînî li ser çêregehan kiriye û got ku barana îsal bereket aniye.