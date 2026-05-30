Bajarê dîrokî yê Heskîfê di betlaneya eydê da mêvanan pêşwazî dike
Heskîfa navçeya dîrokî ya Batmanê di betlaneya Eyda Qurbanê da mazûvaniya mêvanên ji deverên cuda yên welêt dike.
Şahin Seçen
30 Gulan 2026•Rojanekirin: 30 Gulan 2026
Türkiye, Batman
Heskîfa ku şopa gelek şaristaniyan li xwe digire, di betlaneya 9 rojan da jî ji bo geştiyaran cihekî girîng e.
Kesên ku serdana navçeyê dikin, cihên dîrokî yên wekî Tirbeya Îmam Ebdullah, Tirbeya Zeynel Beg, Hemama Artukluyê, Kela Heskîfê, Muzexaneya Heskîfê û Mizgefta Er-Rizq ziyaret dikin.
Bi rêya tûrên bi kelekan yên li ser Gola Bendava Ilisuyê geştiyar dikarin gelî û Kela Heskîfê bibînin.
Hîlvan Konaka ku ji navçeya Midyadê ya Mêrdînê hatiye, got ku her gava derfet çêdibe ew tê serdana Heskîfê.
Konakê diyar kir ku navçe hêjayî dîtinê ye û wiha got, "Em di betlaneyê da dîsa hatin. Em bi kelekê geriyan û em çûn muzexaneyê."
Ridvan Yildirimê ku ji Kocaeliyê hatiye, diyar kir ku wî berhemên dîrokî yên li Heskîfê dîtine û got, "Herêmeke pir geştiyariyê ye, pir xweşik e. Gelek deverên geştiyariyê jî hene. Em kêfxweş bûn û pir kêfa me jê ra hat. Xelk pir dostane û mêvanperwer in."
Cemîl Ulukê ku 40 sal in li navçeyê esnaf e jî ji ber hejmara zêde ya mêvanan kêfxweşiya xwe anî ziman.