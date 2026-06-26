Asîmanê Mûşê bi pereşûta berpalê rengîn bû

Di çarçoveya Pêşbirka Dûr ya Pereşûta Berpalê ya Tirkiyeyê da ku cara yekem li Mûşê hate lidarxistin, 80 pîlot ji Çiyayê Kurtikê ku bilindahiya wê 2 hezar û 645 mêtro ye rabûn û ji asîman va xwezaya bêhempa ya bajêr keşif kirin.
Pêşbirka ku bi hevkariya Walîtiya Mûşê, Federasyona Sporê ya Hewayî ya Tirkiyeyê, Rêveberiya Ciwan û Sporê ya Mûşê, Komeleya Heyva Kesk ya Tirkiyeyê û Kilûba Sporê ya Hewayî ya Kurtika Mûşê va hate lidarxistin, werzişvanên ji welêt û dervayî welêt li bajêr anî cem hev.
Werzişvanên ku serdana bajêr dikirin, bi pereşûtên xwe ji Çiyayê Kurtikê rabûn û bi kîlometreyan firîn, dîmenên Deşta Mûşê, serê çiyayên bi berfê xemilîne û xweşikbûna xwezayî temaşe kirin.
Pereşûtvanên ku derfet dîtin xweşikbûnên bajêr ji perspektîfa çûkan va bibînin, heyraniya xwe ji bo dîmenên bêhnfireh yên bajêr anîn ziman.
Midûrê Ciwanî û Sporê yê Mûşê Yusuf Kiliç ji nûçegihanê AAyê ra got ku wan ev pêşbirk di nava bedewiya bêhempa ya Çiyayê Kurtikê da li dar xistine.
Werzişvanê tîma neteweyî û mamosteyê pereşûtê Ferdî Toy jî diyar kir ku ew ji sala 2007an vir va bi werzişa pereşûtê ra mijûl dibe.