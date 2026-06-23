Êzdiyên ku piştî salan vegeriyan gundê Magarayê jiyaneke xweş dijîn

Ekrem Payan
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Êzdiyên ku ji ber êrîşên PKKya rêxistina terorê yên di salên 1990î da gundê Magarayê ya li ser Îdila navçeya Şirnexê terikandibûn û bi saya xebatên binesazî û sersaziyê piştî ku vegeriyan gund, niha jiyaneke rehet dijîn.
Wezareta Karên Navxweyî projeyeke bi navê "Projeya Vegera Gund" da destpêkirin ku Walîtî û Qaymeqamtiya Îdilê jî piştgirî dan vê xebatê.
Walîtî û Qaymeqamtiya Îdilê bi kesên ku berê li gundê Magarayê dijiyan lê paşê koçî Almanya, Belçîka û Hollandayê kirine ra têkilî danîn û ew vexwendin gundê ku niha aram bûye.
Li ser vexwendinê, 5 malbatan biryara vegerê da û ew vegeriyan gundê xwe.
Ekîbên Îdareya Taybet xebatên binesazî û sersaziyê dan destpêkirin.
Di çarçoveya xebatan da 9,2 kîlomêtro rê hat çêkirin, 2,2 kîlomêtro pergala avê hat avakirin, xeta kanalîzasyonê hat danîn, gorên abîdeyê hatin çêkirin û dîregên ceyranê hatin danîn.
Ji malbatên ku koçî dervayî welêt kirine û paşê vegeriyane, jê 5 malbat malên xwe nû dikin.
Êzdiyên ku vegeriyan hê jî xebatên nûkirina malên xwe didomînin û li bendê ne ku 20 malbatên din jî piştî van xebatan vegerin.
Nusrettîn Gençê bavê 8 zarokan ê ku bi salan li Almanyayê jiyaye ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ew kesê ewil e ku di salên 1990î da ji gund derketiye û niha jî dîsa kesê ewil e ku vegeriyaye gund.
Mamoste Oya Yuruktumena ku bi komeke mamosteyan va ji Enqereyê hatiye serdana gund jî got li gund jiyanê dîsa dest pê kiriye.
Ebru Erguneşê jî anî ziman ew bûye heyrana gund û jê hez kiriye.
Midûrê Çand û Turîzmê yê Bajêr Celal Baz jî daxuyand ku gundê Magarayê yek ji gundên herî mezin ên Êzdiyan e û dîroka wê qasî 1200 sal berê diçe.