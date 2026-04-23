WP: Bi temamî paqijkirina mayinên li Tengava Hurmuzê dibe ku 6 mehan biajo

Damla Delialioğlu
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Li gorî nuçeya Washington Postê (WP) ku çavkanî weke 3 rayedarên ku navên wan nehat eşkerekirin hat nîşandan, rayedarî astbilind ê Îranî, di pêşkêşkirineke nehênî da ji endamên Komîteya Xizmetên Çekdarî ya Meclîsa Nûneran a DYAyê ra, pêvajoya derbarê paqijkirina mayinan li Tengava Hormuzê parve kir.
Rayedaran îdia kir ku bi temamî paqijkirina mayinên li Tengava Hurmuzê dibe ku 6 mehan biajo û berî şerê ku bi êrîşên DYA û Îsraîlê yên li dijî Îranê dest pê kir bi dawî bibe, ne mimkûn e ku ev pêvajo pêk were.
Herwiha ragihandin ku ev pêvajo hem ji aliyê Demokratan û hem jî ji aliyê Komarparêzan va bi xeyalşikestiniyê hatiye pêşwazîkirin.
Rayedaran îdia kirin ku endamên Kongresê hatine agahdarkirin ku dibe ku Îranê "20 an jî zêdetir" mayîn li dora Tengava Hurmuzê bi cî kiribe û ku hin ji wan mayînan bi karanîna teknolojiya GPS-ê ji dûr va tên kontrolkirin, ji ber vê yekê di dema bicîkirina wan da ji bo hêzên DYAyî zehmet e ku wan tespît bikin.
Ji aliyekî din va Pentagonê pirsên WPê yên derbarê ka wê fealiyeta paqijkirina mayinan çiqasî biajo, bê bersiv hiştin.