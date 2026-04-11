Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê: Di êrîşên Îsraîlê yên di 48 saetên dawî da 11 Filistînî hatin kuştin

Çağrı Koşak
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê di daxuyaniya nivîskî da daneyên dawî yên li ser kesên ku ji Cotmeha 2023yan û heta niha di êrîşên Îsraîlê da hatine kuştin, parve kirin.
Hat gotin ji ber êrîşên artêşa Îsraîlê di nav 48 saetan da cinazeyên 11 kesan hatine û 26 kesên birîndar bûne anîne nexweşxaneyan.
Li Xezeyê di êrîşên piştî agirbesta ku di 10ê Cotmeha 2025an da ketibû rewacê û heta niha da 749 kes hatin kuştin, 2 hezar û 968 kes birîndar bûn û 759 cinaze jî ji binê kavilan hatin derxistin.
Hat daxuyandin hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va li Xeta Xezeyê dike da hatin kuştin, derket 72 hezar û 328an û ya birîndaran jî bû 172 hezar û 184.