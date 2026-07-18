Wezareta Tenduristiyê ya Îranê: Ji 27ê Hezîranê vir va ji ber êrîşên Amerîkayê 50 kes hatine kuştin

Haydar Şahin
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Wezareta Tenduristiyê ya Îranê ragihand, ji ber êrîşên ku ji 27ê Hezîranê vir va ji aliyê Amerîkayê va hatine kirin 50 kes hatine kuştin û zêdetirî 500 kes jî birîndar bûne.
Berdevkê Wezareta Tenduristiyê Huseyîn Kirmanpur, agahiyên herî dawî yên derbarê êrîşan da li ser hesabê xwe yê Xa platforma medyaya civakî ya navend Amerîka, parve kir.
Huseyîn Kirmanpur diyar kir ji ber êrîşên ku ji 27ê Hezîranê vir va ji aliyê Amerîkayê va hatine kirin 50 kes hatine kuştin û zêdetirî 500 kes jî birîndar bûne.