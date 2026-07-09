Wezareta Tenduristiyê ya Îranê: Di 2 rojên dawîn da ji ber êrîşên Amerîkayê 14 kes hatin kuştin û 78 kes jî birîndar bûn

Mustafa Melih Ahıshalı
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Huseyn Kermanpûrê Serokê Navenda Têkiliyên Giştî û Agahdariyê ya Wezareta Tenduristiyê ya Îranê, ragihand ku di 2 rojên dawîn da ji ber êrîşên Amerîkayê yên dijî Îranê 14 kes hatine kuştin û 78 kes jî birîndar bûne.
Kermanpûr, li ser Xa platforma medyaya civakî ku navenda wê li Amerîkayê ye, derbarê mijarê da ji ser hesabê xwe daxuyanî da.
Rayedarê Îranî destnîşan kir ku Amerîkayê di 8 û 9ê Tîrmeha 2026an da êrîş dijî pênc bajarên Îranê pêk aniye û got ku ji ber êrîşên Amerîkayê yên dijî Îranê 14 kes hatine kuştin û 78 kes jî birîndar bûne.