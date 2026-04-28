Wezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê Bessent daxuyand yên ku bi rêhewayên Îranê ra kar dikin dibe ku rastî mueyîdeyan bên

Dilara Zengin Okay
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Wezîrê Xezîneyê yê Amerîkayê Scott Bessent daxuyand yên ku bi rêhewayên Îranê ra kar dikin dibe ku rastî mueyîdeyên Amerîkayê bên
Bessent li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ya şirketa Xê ya ku navenda wê Amerîka ye, der barê mijarê da peyamek weşand.
Bessent daxuyand yên ku bi rêhewayên Îranê ra kar dikin dibe ku rastî mueyîdeyên Amerkayê bên û ji ber vê bangî hikûmetên biyanî kir ku şirketên di bin desthilata wan da ne divê sotemeniya jetê nedin balafiran, xwarin, bihayên daketinê û lênêrîna balafiran jî di nav da xizmetê nedin van balafiran.
Bessent anî ziman ku Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê di çarçoveya "hêrsa aborî" da wê zexta li ser Îranê zêde bike.
Bessent got ev tevger wê li hemberî aliyên sêyemîn ên ku bi karkirina saziyên Îranî ra hêsan dikin an jî rasterast bi wan ra têkilî datînin jî wê bê nîşandan û ew ê di vê mijarê da dudilî nemînin.