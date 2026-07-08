Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê serdana xwe ya Îsraîlê betal kir

Muhammet Nazım Taşcı
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Hat ragihandin, Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth piştî hevdîtinên xwe yên li Enqereyê serdana xwe ya Îsraîlê ya ku mijara wê tedarîkkirina balafirên şer ên F-35an a ji bo Tirkiyeyê bû, betal kir.
Li gorî nûçeyên medyaya Îsraîlê, Wezîr Hegseth ê ku bi Serokê Amerîkayê Donald Trump ra ji bo Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn li Enqereyê ye, serdana xwe ya Îsraîlê ya ku wê sibê çêbûbûya betal kir.
Der barê betalkirina serdanê da hê tu agahî di çapemeniyê da nehat parvekirin.
Çapemeniya Amerîkayê nivîsîbû ku Hegseth wê bi Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu ra bicive da ku mijara Îranê û tedarîkkirina balafirên şer ên F-35an a ji bo Tirkiyeyê biaxive.