Wezîrê Karên Derva yê Îranê bi hevtayê xwe yê Erebistana Siûdî ra li ser geşedanên herêmî axivîn

Ahmet Dursun
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Wezîrê Karên Derva yê Îranê Ebas Eraqçî bi hevtayê xwe yê Erebistana Siûdî Feysel bin Ferhan ra li ser geşedanên herêmî yên dawîn axivî.
Li gorî IRNAya ajansa fermî ya Îranê, Eraqçî di çarçoveya serdanên xwe yên fermî da, li Pekîna paytextê Çînê digel Feysel bin Ferhan peywendiyeke telefonê danî.
Tekezî hat kirin ku herdu wezîran di peywendiyê da geşedanên dawîn nirxandine û ji bo rêgirîkirina li gurbûna girjiya li herêmê, behsa giringiya domandina dîplomasiyê û hevkariyê ya di navbera welatên herêmê da kirine.