Weqfa Şehîd û Xaziyan a Îranê: Di êrîşên Amerîka-Îsraîlê da 3 hezar û 468 kes hatin kuştin

Mustafa Melih Ahıshalı, Tolga Akbaba
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Weqfa Şehîd û Xaziyan a Îranê ragihand ku ji ber êrîşên ku Amerîka û Îsraîlê li dijî welêt di 28ê Sibatê da dan destpêkirin, 3 hezar û 468 kes hatin kuştin.
Ajansa Nûçeyan a Xwendekarên Îranî (ISNA) daxuyaniya Weqfa Şehîd û Xaziyan a Îranê weşand.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku hejmara kesên di êrîşên Amerîka-Îsraîlê da hatin kuştin derket 3 hezar û 468an.
- Heyva Sor a Îranê dîmenên nexweşxaneyên di êrîşên Amerîka-Îsraîlê da xesar dîtin weşandin
Ji aliyekî din va Heyva Sor a Îranê dîmenên nexweşxaneyên di êrîşên Amerîka-Îsraîlê da hatin hedefgirtin yan jî ji ber bombeyên ku îsabetî cihên nêzîkî wan kirin û di encamê da xesar dîtin, weşandin.
Dîmen li ser hesabê Heyva Sor a Îranê ya platforma medyaya civakî ya şîrketa Xê ya navend Amerîka da hatin weşandin.