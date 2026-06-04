Umm Al Qurayê li Mekkeya bajarê Erebistana Siûdiyê projeya Baxçeyên Masarê ragihand

Salih Bilici
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Geşepêdan û Înşaeta Umm Al Qurayê ku xwedî, geşepêder û kardêrê Destînasyona Masarê ye, weke beşeke ji stratejiya xwe ya geşepêdan û cihêrengkirina portfoliyoya geştên bajarî, roja sêşembê li Mekkeya bajarê Erebistana Siûdiyê, projeya Baxçeyên Masarê ku destînasyona duyemîn e, ragihand.
Şirketê diyar kir ku Baxçeyên Masarê dê weke dirêjkirinek siruştî ya Destînasyona Masarê xizmetê bike û ezmûneke bajarî ya temamker pêşkêşî niştecîh û mêvanan bike ku ji hêla sêwirana hemdem, qadên giştî û hêmanên fezayî yên bi kalîte va hatî şekil kirin.
Ev proje beşek ji stratejiya pênc-salî ya Umm Al Qurayê ye da ku ji projeyek geşepêdanê ya sereke ya yekane li herêma rojavayê Erebistana Siûdî wêdetir berfireh bibe û portfoliyoyek cihêreng ji cihên bajarî û veberhênanê biafirîne.
CEOyê Şîrketa Pêşveçûn û Avakirinê ya Umm Al Qurayê Yasser Abuateek got ku destpêkirin gaveke giring e di hewldanên şîrketê da ji bo cûrbecûrkirina portfoliyoya pêşkeftina xwe û berfirehkirina bandora xwe di sektora geştên bajarî da.
Abuateek got, "Destpêkirina vî cihê nû di rêwîtiya şîrketê da gaveke giring temsîl dike ji bo cûrbecûrkirina portfoliyoya pêşkeftina xwe û berfirehkirina bandora xwe di sektora cihên geştyarî yên bajarî da."
Abuateek anî ziman ku armanca projeyê ew e ku jîngeheke zindî û bi civakê va girêdayî biafirîne di heman demê da nasname û karakterê bêhempa yê cihê biparêze.
Baxçeyên Masar di çarçoveya hevpeymaniyeke stratejîk da tê pêşxistin. Umm Al Qura dê wekî serekê hevpeymaniyê û kargêrê wê bixebete, di heman demê da Şîrketa Avakirin û Geşepêdanê ya Makkahê dê wekî şirîkê darayî kar bike, û tezmînata neqdî ji bo xwediyên milkan, fînanse bike.
Şîrketa Milkên Nemenqûl a Al Rajhi Union dê wekî şirîkê teknîkî tevbigere, karê pêşvebirinê bi cih bîne û lêçûnên darayî yên têkildar li beramberî yekîneyên di nav fonê da bigire; hûrgulî dê di peymanên dawî da werin temam kirin.
Ev destînasyon dê bi qonaxên bi dû hevdu da, bi rêbazên geşepêdana yekgirtî yên ku li gorî armancên geşepêdana bajarî ya domdar in, were bicîhanîn. Projeya ku dê bi tevahî rûberek bi qasî 1,2 milyon metroçarçik (nêzîkî 13 milyon fîtçarçik) bigire nav xwe, dê 841,000 metroçarçik (nêzîkî 9 milyon fîtçarçik) li Hindawiya Rojava û 308,000 metroçarçik (nêzîkî 3.3 milyon fîtçarçik) li Hindawiya Başûr bigire nav xwe.
Lêçûna destpêkê ya texmînkirî ji bo binesaziyê û erdê di projeya geşepêdana bajarî ya karanîna tevlihev da bi qasî 6 mîlyar riyalê Siûdî (bi qasî 1,6 mîlyon dolar) ye, û pêvajoya geşepêdanê heta pênc salan e.
Li gorî şîrketê, Baxçeyên Masarê li ser bingeha têgeha cihekî taybet, girêdayî û domdar hatiye sêwirandin. Projeya geşepêdanê dê zêdetirî 140,000 metroçarçikê qada kesk, torên rêyan, binesazî, xizmetguzarî, zêdetirî 8 kîlometre (nêzîkî 5 mîl) rêyên peya û rêyeke bisiklêtê ya 17 kîlometre (10.5 mîl) di nav xwe da bigire.
Qonaxa yekem dê li ser amadekirina binesaziyê, tesîsên giştî, qadên vekirî û cûrbecûr parselên pêşveçûnê yên bi karanîna tevlihev bisekine. Di qonaxên paşîn de, deverên mayî, tevî pêkhateyên niştecîh, bazirganî, otêl û tesîsên giştî, dê werin temam kirin.
Umm Al Qurayê got ku armanca projeyê ew e ku cihekî bajarî yê yekgirtî pêşkêş bike ku jiyan, kar, şahî û mêvanperweriyê tîne cem hev, di heman demê da piştgirîya kalîteya jiyanê, veguhastina modern û domdariya aborî û civakî ya demdirêj li Mekkeyê dike.