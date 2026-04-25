Trump ziyareta heyeta Amerîkayê ya dihat plankirin ku ji bo hevdîtina bi Îranê ra biçe Amerîkayê betal kir

Mücahit Oktay
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Trump di daxuyaniya ku da Fox Newsê da ragihand biryar da ku di kêliya dawîn da seyehata Pakistanê ya heyeta Amerîkayê betal bike.
Di nûçeyê da hat ragihandin Trump ji Steve Wîtkoffê Nûnerê Xwe yê Taybet û Jared Kushnerê zavayê xwe yên amadehiya çûna Pakistanê dikirin ra got ku seyehatê betal kir û gotiye wan ku "Nexêr, hûn ji bo çûna wir dê 18 saetan nefirin."
Hat gotin ku Trump her wiha gotiye ekîba xwe ku "Di destê me da hemû amûr hene, kengî bixwazin dikarin li me bigerin, hûn ji bo ku hema wisa rûnin û muhabetên vala bikin dê firînên 18 saetî nekin."
Ev daxuyaniya Serokê Amerîkayê Trump piştî hat ragihandin ku Wezîrê Karên Derva yê Îranê Ebas Eraqçî ji Pakistanê veqetiya hat.
Aliyê Îranê berê diyar kiribû ku bi heyeta Amerîkayê ra li Pakistanê "hevdîtineke rasterast" plan nekirine, dikarin tenê bi navbeynkariya Pakistanê peyamên nerasterast ragihînin.