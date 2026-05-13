Trump wêneyekî ku Venezuelayê wekî "eyaleta 51emîn" ya Amerîkayê nîşan dide, parve kir

Elif Gültekin Karahacıoğlu
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî daxuyaniya xwe ya ku ew "bi awayekî ciddî" li ser wê yekê difikire ku Venezuelayê bike "eyaleta 51emîn" ya Amerîkayê, wêneyekî ku Venezuelayê wekî "eyaleta 51emîn" nîşan dide, parve kir.
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî wêneyekî beşa bakur ya parzemîna Amerîkaya Başûr parve kir.
Di wêneyê da tê dîtin ku Venezuela bi alaya Amerîkayê va hatiye nixûmandin.
Trump di peyama xwe da gotina "eyaleta 51emîn" bi kar anî.
Trump di hevpeyvîna xwe ya ku di 11ê Gulanê da dabû çapemeniya Amerîkya da diyar kiribû ku ew "bi awayekî ciddî" li ser wê yekê difikire ku Venezuelayê bike "eyaleta 51emîn" ya Amerîkayê û gotibû "Venezuela ji Trump hez dike".
Trump gotibû li Venezuelayê bi bihayê "40 trilyon dolarî" neft heye û anîbû ziman girîngiya van çavkaniyên welêt ji bo Amerîkayê heye.
Seroka Dewleta Venezuelayê ya Demkî Delcy Rodrîguezê jî di daxuyaniya xwe ya duh da bersiv dabû daxuyaniya Trump û bal kişandibû ser "serxwebûnê".