Trump ragihand wan midaxaleya keştiyeke Îranê ya hewl da ku dorpêça Amerîkayê têk bibe, kir

Islam Doğru
20 Nîsan 2026•Rojanekirin: 20 Nîsan 2026
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek weşand.
Trump daxuyand keştiya kargoyê Touska ya bi alaya Îranê, hewl da ku dorpêça behrê ya Amerîkayê têk bibe, lê keştiya şer a Sîtola Amerîkayê USS Spruanceyê li Kendava Ummanê hişyarî da Touskayê ku ew raweste.
Trump wiha dewam kir: "Muretebatên Îranî red kirin ku guhdarî bikin. Ji ber vê yekê, keştiya me ya sîtolê di cihê makîneyê da qulikek vekir û wan rawestand. Keştî niha di bin çavdêriya Hêzên Behrê yên Amerîkayê da ye."
Trump îdia kir ku keştiya bi navê Touska ji ber çalakiyên xwe yên neqanûnî yên berê di bin mueyîdeyên Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê da ye û wan di keştiyê da lêkolîn daye destpêkirin.