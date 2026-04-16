Trump ragihand ku wê serokên Îsraîl û Libnanê biaxivin

Bekir Aydoğan
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
ANKARA (AA) - Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku serokên Îsraîl û Libnanê bi qasî 34 salan şûnda wê cara yekem bicivin.
Trump di parvekirineke li ser hesabê xwe yê medyaya civakî da diyar kir ku ew hewl didin ku "rewşeke bêhnvedanê" di navbera Îsraîl û Libnanê da çêkin.
Trump derbarê hevdîtina di navbera herdu welatan da diyar kir, "Demeke dirêj derbas bûye ku herdu serok neaxivîne, ev 34 sal e."
Li gorî agahiyên ku ji aliyê Trump va hatine dayîn, civîn bi dema Tirkiyeyê wê îro pêk were.