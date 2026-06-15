Trump ragihand ku ji Tengava Hurmuzê ra derbasbûna tankeran dest pê kir

Hakan Çopur
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir, piştî mitabaqata ku bi Îranê ra hat kirin, tankerên neftê yên bazirganî dest pê kirin û ji Tengava Hurmuzê ra derbas bûn.
Serokê Amerîkayê Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî der barê rewşa dawî ya li Tengava Hurmuzê da daxuyanî da.
Trump got, "Keştiyên ku piraniya wan neft lê barkirî ne, dest pê kirin û ji Tengava Hurmuzê derketin. 'Otorêya' ku bi temamî ewledar û pêbawer e, bi kar tînin. Ji bilî vê rotayên din ên seyrê jî hene."
Serokê Amerîkayê Trump û rayedarên Îranî duh daxuyanî dabûn û ragihandibûn ku di navbera her du welatan da mitabaqat çêbû û zebta mitabaqatê wê di 19ê Hezîranê da li Îsvîçreyê were îmzekirin.