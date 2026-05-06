Trump: "Me di 24 saetên dawîn da (bi Îranê ra) hevdîtinên gelekî baş kirin û gelekî muhtemel e ku em li hev bikin"

Hakan Çopur
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Trump di çalakiyeke ku li Qesra Spî şampiyonên werzişên qirênê ezimand da pirsên rojnamevanan ên der barê Îranê da bersivandin.
Trump destnîşan kir ku di hevdîtinên berdewam da yên bi Îranê ra pêş ketin û got ku "Dixwazin ku bi me ra li hev bikin. Me di 24 saetên dawîn da (bi Îranê ra) hevdîtinên gelekî behremdar û baş kirin û muhtemel e ku em li hev bikin."
Serokê Amerîkayê der barê naveroka hevdîtinan da şîroveyek nekir û îdia kir ku Îranê qebûl kir ku nebe xwediyê çekên nukleerê û got ku "Îran nikare bibe xwediyê çekên nukleer û dê nebe jî, jixwe digel mijarên din vê jî qebûl kirin."
Trump parast uku kapasîteya eskerî û siyasî piranî "ji holê rakirin" û da zanîn ku gelek serokên Îranî hatin kuştin û bi kesên nû hatine ra hevdîtinan didomînin.
Trump li ser pirsa rojnamevanekî ya wekî "Ji bo lihevkirinê dîroka dawîn çi ye?" got ku "Ev (lihevkirin) dê çêbe, lê dîroka dawîn tune."