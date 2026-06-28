Trump: "Karê me (li Îranê) da destpêkirin dibe em neçar bimînin wek eskerî bibin serî"

Aynur Şeyma Asan
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Donald Trumpê Serokê Amerîkayê der heqê êrîşên dijî îranê yên bi hinceta agirbest binpê kir da wiha got, "Dibe êdî noqteyek were ku em nikaribin maqûl bibin û karê me bi serkeftin da destpêkirin dibe em neçar bimînin wek eskerî bibin serî. Ku ev bibe Îran êdî dê nemîne."
Trump piştî êrîşên ku Amerîkayê, êrîşên Îranê yên li Tengava Hurmuzê yên "dijî veguhestina bazirganî" kir hincet û êrîş pêk anîn, li ser platforma medyaya civakî daxuyanî da.
Trump diyar kir ku balafirên Amerîkayê bi hinceta ku "dîsa agirbest binpê kir", tesîsên depokirina fuze û dronan û her wiha radarên qeraxî yên Îranê kirin armanc.
Trump îdia kir ku Îran dê "dersa xwe nestîne" û wiha dewam kir:
"Dibe êdî noqteyek were ku em nikaribin maqûl bibin û karê me bi serkeftin da destpêkirin dibe em neçar bimînin wek eskerî bibin serî. Ku ev bibe Îran êdî dê nemîne."
Fermandariya Hêzên Navendî yên Amerîkayê (CENTCOM), êrîşên Îranê yên li Tengava Hurmuzê yên "dijî veguhestina bazirganî" kirin hincet û daxuyand ku li dijî hin hedefên li welêt êrîş pêk anîn.