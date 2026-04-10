Trump ji bo Tengava Hurmuzê bertek nîşanî Îranê da: "Ev li dijî lihevkirina di navbera ma da ye"

Hakan Çopur
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump îdia kir ku Îran rê nade têra xwe tankerên petrolê ji Tengava Hurmuzê derbas bibin û got, "Ev li dijî lihevkirina di navbera ma da ye."
Serokê Amerîkayê Trump di daxuyaniya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî da derbarê Tengava Hurmuzê da rêveberiya Tehranê hedef girt.
Trump got ku "Derbarê derbasbûna petrolê ya ji Tengava Hurmuzê da wekî ku hin kes dibêjin, Îran helwesteke pir nebaş, heta bêrûmet nîşan dide. Ev li dijî lihevkirina di navbera ma da ye."
Donald Trump di daxuyaniya xwe ya dawî da li ser vê mijarê gotibû, "Agahî hene ku Îran ji tankerên ku di Tengava Hurmuz ra derbas dibin pereya distîne, wisa nebe baş e; lê heke wisa be, divê tavilê raweste."