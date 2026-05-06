Trump got ku ji bo ku bi Îranê ra vegerin mizakereyên rû bi rû "hê gelekî zû" ye

Hakan Çopur
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Trump hevpeyvîneke kurt da rojnameya New York Postê ya Amerîkayê û rewşa dawîn a der barê pêvajoya mizakereyên muhtemel ên bi Îranê ra nirxand.
Trump piştî daxuyaniya Pakistanê ya wekî "Di navbera Amerîka û Îranê da peymaneke aştiyê ya muhtemel nêzik e rewşa dawîn a li Washîngtonê nirxand û bipîvan û bitedbîr axivî.
Serokê Amerîkayê li ser pirsa dê kengî vegerin mizakereyên rû bi rû yên li Îslamabadê da got ku "Bi ya min em ê vê bikin lê hê gelekî zû ye."
Trump li ser pirsa nûçegihan ya wekî gelo The Post ji bo tura nû ya mizakereyê bila amadehî bike ku ji Pakistanê ra nûçegihanekî bişîne yan na bersiva "Ne bawerim" da.
Li gor nûçeyê Trump da zanîn ku bi "generalan" ra hevdîtina wî heye û ji nişka va dawî li axaftina xwe ya bi telefonê anî.