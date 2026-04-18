Trump got heke lihevkirin çênebe ewê dîsa dest bi bombebarana Îranê bikin

Dildar Baykan Atalay
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Serokê DYAyê Donald Trump anî ziman ku bi Îranê ra heke lihevkirin çênebe ewê dîsa dest bi bombebarana wî welatî bikin.
Trump piştî serdana xwe ya ji bo Arîzonayê, dema vegeriya Washingtonê di balafirê da bersiv da pirsên rojnamevanan.
Serokê DYAyê Trump di bersiva pirsa rojnamevanekî da li ser gelo peymana bi Îranê ra bi agirbesta li Libnanê va girêdayî ye, got, "Ew bi rastî bi hev va ne girêdayî ne, lê hûn dikarin bibêjin ku ew ji hêla derûnî va girêdayî ne. Em ê alîkariya Libnanê bikin."
Trump di warê derxistina uranyuma dewlemendkirî ji Îranê, diyar kir, "Em ê herin Îranê, em ê bi wan ra bixebitin û ji sedî sed wê bînin DYAyê. Heke em nikaribin li hev bikin, em ê bi awayekî pir cuda, bi awayekî ne pir dostane bikin."
Dema ku ji Trump hat pirsîn gelo heke lihevkirinek çênebe, agirbesta bi Îranê ra dê were dirêjkirin wî got, "Dibe ku ez wê dirêj nekim, lê dorpêça me (li Tengava Hurmuzê) berdewam e. Ji ber vê yekê hûn di bin dorpêçê da ne û mixabin em ê neçar bimînin ku dîsa bombebaran bikin."