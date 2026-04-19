Trump gef li Îranê xwar û got heke lihevkirinek çênebe, ewê santralên vejenê û pireyên li Îranê îmha bikin

Islam Doğru
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.
Trump îdia kir ku Îranê bi girtina Tengava Hurmuzê va peymana agirbestê binpê kiriye û wiha got: "Îranê di demeke nêzîk da ragihand ku ew ê tengavê bigire. Ev ecêb e, ji ber dorpêçiya me tengav jixwe girtibû. Ew bi nezanî alîkariya me dikin."
Trump anî ziman Îran bi girtina tengavê, rojane 500 mîlyon dolar winda dike û heta wisa ku niha gelek keştî berê xwe didin bajarên Texas, Louisiana û Alaskayê yên Amerîkayê ku bar hilgirin.
Trump ragihand ku nûnerên Amerîkî ji bo mizakereyan wê sibê êvarê herin Îslamabada paytextê Pakistanê û wiha dewam kir: "Em peymaneke pir adil û maqûl pêşkêş dikin û ez hêvî dikim ku ew qebûl bikin. Heke ew qebûl nekin, Amerîka wê her yek santrala vejenê û pireyên li Îranê îmha bike."
Donald Trump got heke Îran peymanê qebûl neke sazûmaniya wan wê bi lez û hêsan bê hilweşandin û anî ziman ji bo wî şerefek e ku tiştê di 47 salên borî da hewce dikir ku serokên din ên Amerîkî li Îranê bikirana lê nekirine, ewê bike.