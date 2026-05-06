Trump gef li Îranê xwar û got heke Îran peymana bi îhtimal qebûl neke, ewê bombebaranê dîsa bidin destpêkirin

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump gef li Îranê xwar û got heke ew mijarên ku wan li ser hev kiriye qebûl neke, bombebaran wê ji nû va dest pê bikin û ewê ji ya berê zêdetir û dijwartir bin.
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.
Serokê Amerîkayê Trump wiha got: "Heke em texmîn bikin ku Îran dayîna tiştê ku li ser hatine lihevkirin qebûl bike, evê bibe texmîneke mezin û jixwe dawiya Operasyona Hêrsê ya Destanî ya efsanewî jî bê. Dorpêçiya pir bibandor wê derfetê bide ku Îran jî di nav da Tengava Hurmuzê ji bo her kesî vekirî bimîne."
Trump gefa destpêkirina bombebaranê ya ji nû va ya li Îranê xwar û wiha got: "Mixabin, ev (bombebaran) wê ji ya berê zêdetir û dijwartir be."
Ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê IRNAyê ragihandibû ku Îranê pêşniyareke nû ya ji bo peymaneke ku dikare şerê bi Amerîkayê ra biqedîne, pêşkêşî hikûmeta Pakistanê ya ku mizakereyên bi Amerîkayê ra navbeynkariyê dike, kiriye.
Serokê Amerîkayê Trump di hevpeyvîneke ku di 3yê Gulanê da dabû televîzyona fermî ya Îsraîlê KANê da diyar kiribû ku wî pêşniyara Îranê ya ku di mizakereyan da pêşkêş kiriye nirxandiye û ew "nayê qebûlkirin".