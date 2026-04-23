Trump ferman da ku li keştiyên li Tengava Hurmuzê mayinan datînin, bixin

Hakan Çopur
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê Tengava Hurmuzê da peyamek weşand.
Trump got, "Min ferman da Hêzên Deryayî yên Amerîkayê ku her keştiyeke li Tengava Hurmuzê mayinan datîne, bixin û îmhe bikin."
Trump bi bîr xist ku Amerîka li tengavê paqijkirina mayinan didomîne û got ku wî ferman daye hêzên deryayî ku van operasyonan sê qat zêde bikin.
Karbidestekî Amerîkî yê nav nehat eşkerekirin ji rojnameya Washîngton Postê (WP) ra axivîbû û diyar kiribû ku paqijkirina mayinan yên li Tengava Hurmuzê dibe ku bi qasî şeş mehan bidome.