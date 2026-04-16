Trump eşkere kir ku Îsraîl û Libnanê di mijara agirbesta 10 rojî da li hev kir

Hakan Çopur
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku Îsraîl û Libnanê di mijara agirbesteke 10 rojî ya ku dê îşev di saet 24.00an da dest pê bike va li hev kir.
Serokê Amerîkayê Trump di parvekirina xwe ya ji ser hesabê xwe yê çapemeniya civakî da peymana agirbesta berwext a di navbera Îsraîl û Libnanê da ragihand.
Trump diyar kir ku bi Serokomarê Libnanê Joseph Ewn û Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu ra bi têlefonê axivî û piştî van axaftinên cuda ji bo agirbestê atmosfera agirbestê ta hewce çêbû.
Serokê Amerîkayê got ku "Herdu serokan ji bo ku di navbera welatên xwe da aştiyê pêk bînin mutabiq man ku di saet 17.00an de (bi saeta Tirkiyeyê 24.00) bi awayekî fermî agirbesta 10 rojî bidin destpêkirin.
Trump diyar kir ku dê herdu serokan jî di demek nêz da dawetî Qesra Spî bike û da zanîn ku mizakereyên ku vê hefteyê di navbera nûnerên herdu welatan da li Washîngtonê hatin kirin gelekî baş derba bûn.
Trump şîroveya "Li tevahiya dinyayê çareserkirina 9 şeran ji bo min rûmetek bû û ev dê bibe şerê min ê 10emîn." kir.