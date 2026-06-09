Trump eşkere kir ku Îranê firokeya Apache ya Amerîkayê xist û dê bersiva vê yekê bidin

Hakan Çopur
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Serokê Amerîkayê Trump di parvekirina xwe ya ji ser hesabê Truth Socîalê da zanîn ku Îranê firokeyeke Apache ya Amerîkayê xist.
Trump di daxuyaniya xwe da got agahiya ku Îranê firokeyeke Apache ya artêşa Amerîkayê ya ku li Geliyê Hurmuzê dewriya digeriya xistiye gihaştê û "Di bûyer da du pîlotan cî digirt, herdu jî di ewlehiyê da ne û birîndar nebûn. Digel vê Amerîka mecburî divê bersiva vê êrîşê bide."
- Daxuyaniya CENTCOMê
Di daxuyaniya Fermandariya Hêzên Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ya ji ser hesabê çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye da hat gotin ku firokeya cureyê AH-64 Apache dema ku bi saeta Tirkiyeyê di saet 02.23yan da dewriya digeriya nêzî peravên Umanê ket.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku 2 muretebatên di firokeyê da sax xilas bûn û ev esker di nav 2 saetan da ji cihê bûyerê hatin hildan û rewşa wan stabîl e.
Hat ragihandin ku der barê sedema lêpirsînê da lêpirsîn dan destpêkirin.