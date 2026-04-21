Trump: "Em ê bi Îranê ra peymaneke pir baş îmze bikin, wekî din tu vebijêrka wan tuneye"

Hakan Çopur
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Trump bi têlefonê beşdarî bernameya Squawk Boxê ya qanala CNBCyê bû û der barê Îranê da rewşa dawîn nirxand.
Trump bal kişand ser mizakereyên tûra duyem ên tê payîn ku bi Îranê ra werin kirin û got ku li gor baweriya wî ev hevdîtin wê baş derbas bibin.
Serokê Amerîkayê îdia kir, ji bilî şandina nûneran a ji bo mizakereyan tu vebijêrka Îranê tuneye, ew (Amerîka) li gorî beriya agirbestê di pozîsyoneke pir xurt da ne.
Trump got, "Ez dixwazim peymaneke baş çêkim. Wextê min zêde ye. Ne tenê peymaneke baş, dixwazim peymaneke newaze çêkim. Bi min em ê (bi Îranê ra) di dawiyê da peymaneke pir baş îmze bikin. Wekî din tu vebijêrka wan tuneye."
Trump pirsa ku heke bi Îranê ra peymanek çênebe, wê çawa bibe jî wiha bersivand, "Li gor min wê demê bombebarandin wê dewam bike, lewra li gorî min ya guncaw ev e. Em ji bo vê amade ne."
Trump destnîşan kir, dilê wî tuneye ku agirbesta berwext dirêj bike, vê gavê rêya herî baş ew e ku ew bi Tehranê ra peymanê îmze bikin.
Trump daxuyand, li gorî beriya agirbestê artêşa Amerîkan stoqên kêmbûyî yên sîlahan teqwiye kirin, ew ji aliyê sîlah û muhîmatan va zêdetir amade ne û Îranê jî tenê qismekî hindik ê stoqên sîlahên xwe nû kirin.