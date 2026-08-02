Trump diyar kir, ji ber ku li ser xalên sereke yên peymanekê lihevkirin çêbû, wî êrîşên dijî Îranê dan sekinandin

Hakan Çopur
02 Tebax 2026•Rojanekirin: 02 Tebax 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand, bi Îranê ra li ser xalên sereke yên peymanekê lihevkirin çêbû û wî ji ber vê yekê êrîşên dijî Îranê yên dihatin plankirin, dan sekinandin.
Serokê Amerîkayê Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da û diyar kir, wî êrîşên muhtemel ên ku wê dawiya vê hefteyê li dijî Îranê bihatana kirin, dan sekinandin.
Trump diyar kir, Îran û welatên Rojhilata Navîn ên ku bi Îranê ra diaxivin, li ser "xalên sereke yên peymanekê" mitabiq man û xwestin ku Amerîka êrîşên nû neke.
Trump daxuyand, li gor peymana navborî "Tengava Hurmuzê wê bi temamî vebe" û "tehdîda nukleerê ya Îranê wê bi temamî biqede" û wiha dewam kir:
"Li gorî vê daxwazê seba feydeya dinyayê û ji bo ku Îran têk neçe, bi şertê ku bi awayekî lez û bez peymanek were çêkirin, min rawestandina êrîşan qebûl kir."
Trump daxuyand ku Îsraîl jî di vê yekê da wekî wî difikire.