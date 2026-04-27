Trump diyar kir, Îraneke çeka nukleerî di dêst da dê Amerîkayê "biteqîne" û Îsraîlê jî "ji holê rake"

Mücahit Oktay
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Trump di daxuyaniya xwe ya da Fox Newsê da bi awayekî sergirtî diyar kir, şerê ku bi Îranê ra dike, mumkin e yek ji sedemên êrîşa duh êvarê be.
Trump destnîşan kir, dema ew wekî serok hat hilbijartin ji wî ra gotin ku "karekî te yê xeternak heye" û wiha dewam kir, "Dema ez ji bo serokatiyê bi awayekî pir safiyane bûm namzed, min texmîn nekiribû ku ev kar dê ewqas xeternak be. Hûn dizanin, heger mirov bi rastî jî serokekî bi tesîr û bi icraetên xwe va cuda be, li gorî serokekî ji rêzê mirov rûbirûyî xeterekeye mezintir dibe."
Trump bal kişand ku serokên berê yên Amerîkayê di mijara Îranê da ya ku hewce dikir bikirana nekirin, di mijara ku divê Îran nebe xwedî çeka nukleerî da kar ket ser milê wî û wiha got:
"Em neçar in ku rê li Îranê bigirin ku nebe xwedî çeka nukleerî; heger na hemû dinya dê biketa ber xetereyeke mezin. Em ê bihatana teqandin. Îsraîl jî ji kêliya ku ew çek biketa destê Îranê û pê va dê di nava çend deqîqeyan da ji holê bihata rakirin. Ji ber vê çendê jî em bi tu awayî nikarin destûrê bidin Îranê ku bibe xwedî çeka nukleerî.
Em behsa pêvajoyekê dikin ku 47 sal e didome. Lêbelê tu kesî di vê mijarê da xwîn ji xwe berneda. Ev kar ket stûyê me. Di demekê da ya me aboriya herî bihêz a welêt înşa kir, em neçar in ku niha ji rêya xwe hinekî averê bibin û rê li pêkhatina vê bobelatê bigirin. Û me tam jî ev yek kir. Me karekî pir baş kir. Ev pêvajo dê di kurtedemekê da bi dawî bibe û em ê bi serkeftineke mezin ji vê têkoşînê derkevin."