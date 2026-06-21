Trump: "Di heyama agirbestê ya 60 rojî da li Tengava Hurmuzê heqê derbasbûnê wê neyê hildan"

Dildar Baykan Atalay
21 Hezîran 2026•Rojanekirin: 21 Hezîran 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump daxuyand di heyama agirbestê ya 60 rojî da li Tengava Hurmuzê heqê derbasbûnê wê neyê hildan.
Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî der barê niqaşên ku ji bo heqê derbasbûnê ya li Tengava Hurmuzê tên kirin da daxuyanî da.
Trump di daxuyaniyê da wiha got: "Di heyama agirbestê ya 60 rojî da li Tengava Hurmuzê heqê derbasbûnê wê neyê hildan.
Trump anî ziman heke bi Îranê ra peyman çênebe, heta ku Amerîka ji ber alîkariya ku ji Rojhilata Navîn ra tê dayîn heqekî diyar neke, di dawiya heyama 60 rojî da jî ji bo derbasbûna ji Tengava Hurmuzê ra heq wê neyê dayîn.