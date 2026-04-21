Trump destnîşan kir ku derxistina materyala nukleer a li Îranê dê pêvajoyeke dirêj û dijwar be

Zeynep Katre Oran
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Trump di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê medyaya civakî da anî ziman ku di êrîşa ku 25ê hezîrana 2025an da li dijî tesîsên nukleer ên li Îranê hat lidarxistin da hedef bi temamî ji holê hatin rakirin
Trump destnîşan kir ku derxistina uranyuma dewlemendkirî ji van tesîsan ewê demeke dirêj bikişîne û got, "Operasyona Çakûçê Şevê, bi temamî tunekirina tesîsên nukleerê yên li Îranê bi dawî bû. (Materyela nukleer) Derxistina van dê pêvajoyeke dirêj û dijwar be."
Trump rexne li televizyona CNN a Amerîka û hinek organên medyayê yên din jî girt û îdia kir ku van dezgeh personelên ku di operasyona navborî da cih girtine, bi awayekî têr û tije li plartforman teqdîr nekirine.