Trump daxuyand ku Îsraîl û Hizbullah di mijara ku "êrîşî hev du nekin" da "mitabiq man"

Hakan Çopur
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Serokê Amerîkayê Trump piştî ku bi Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu ra bi têlefonê axivî, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da.
Trump daxuyand ku wî bi Netanyahu ra axaftineke "pir baş" kir, Îsraîl wê eskeran neşîne Beyrûtê û heke esker bi rê ketibin jî ew ê paşve vegerin.
Trump destnîşan kir ku wî bi Hizbullahê ra bi awayekî ne rasterast têkilî danî û wiha got, "Ew jî mitabiq man ku hemû pevçûn werin sekinandin. Îsraîl wê êrîşî wan neke, ew jî wê êrîşî Îsraîlê nekin."