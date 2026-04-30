Dilara Karataş
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump daxuyand axaftinên bi Îranê ra bi têlefonê dewam dikin.
Trump dema li Qesra Spî daxuyanî da rojnamevanan der barê mizakereyên bi Îranê da jî axivî.
Trump daxuyand axaftinên bi Îranê ra dewam dikin û wiha got: "Êdî ji bo dîtina belgeyekê em her carê seferên balafirê yên ku 18 saetan didomin nakin. Em axaftinan bi telefonê dikin."
Trump anî ziman ew hevdîtinên rûbirû tercîh dike û got peymaneke dibe ku çêbibe, girêdayî vê yekê ku Îran divê bi tevahî dev ji armancên xwe yên çekên nukleer berde.
Di 8ê Nîsanê da di navbera Amerîka-Îranê da peymana agirbestê çêbûbû û paşê bi navbeynkariya Pakistanê mizakere hatibûn kirin, lê ji wan tu encam nehatibû bidestxistin. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî ku ji mizakereyên encam derneketibû biryar dabû ku li hemberî Îranê "dorpêçiya behrê" bê kirin û midaxeleya keştiyên ku têkiliya wan bi Îranê ra heye yên ku dikevin Tengava Hurmuzê û jê derdikevin dest pê bike.
Di vê heyamê da Amerîkayê li Behra Umanê û Okyanusa Hintê êrîşî çend keştiyên bazirganiyê yên Îranê kiribû û bi dest xistibû. Îranê jî li hemberî vê yekê, li nêzî Tengava Hurmuzê midaxeleyî çend keştiyan kiribû û bi dest xistibû ku yek ji wan bi Îsraîlê va girêdayî bû.