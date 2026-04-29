Trump: "Îran nikare bi tu awayî karên xwe baş bimeşîne. Ew nizanin ku peymana bêçekbûnê ya nukleerê îmze bikin"

Ahmet Furkan Mercan
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump îdia kir ku Îran nikare bi tu awayî karên xwe baş bimeşîne û peymana bêçekbûnê ya nukleerê îmze bike.
Serokê Amerîkayê Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî rexne li Îranê kir.
Trump wiha got: "Îran nikare bi tu awayî karên xwe baş bimeşîne. Ew nizanin ku peymana bêçekbûnê ya nukleerê îmze bikin. Divê ew di demeke nêz da hişê xwe bidin serê xwe."
Wêneyê Trump yê ku wî kincên reş li xwe kirine, berçavka tavê daye li ber çavên xwe û çekeke lûledirêj di destê wî da ye jî hat parvekirin.
Li ser wêneyê Trump nivîseke ku bi puntoya qalind va hatiye nivîsîn jî cî girt ku wiha dibêje "Êdî mêrikê baş tune".
- Astengkirina Tengava Hurmuzê
Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî ku mizakereyên li Pakistanê yên bi Îranê ra dihatin kirin têk çûn, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî gotibû ew ê Tengava Hurmuzê dorpêç bikin.
Piştî vê daxuyaniyê, Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) jî di 13yê Nîsanê da daxuyandibû ku ew ê li hemberî keştiyên ku dikevin benderên Îranê û ji van benderan derdikevin dorpêçiya behrê bidin destpêkirin.