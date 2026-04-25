Televîzyona dewletê ya Îranê: Îranê geştên navneteweyî ji nû va da destpêkirin, geşta yekem ber bi Stenbolê va bû

Ahmet Dursun
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Li gorî nuçeya televîzyona dewletê ya Îranê, Balafirgeha Navneteweyî ya Îmam Xumeynî ya Tehranê ji bo geştên navnetweyî dîsan vebû.
Îrana ku geşta asîmanî ya yekem ber bi Stenbolê va kir, ji bo Medîne û Mesqetê jî geşt li dar xistin.
Tekezî hat kirin ku dê di rojên pêşiya me da, piştî wergirtina îznên pêwîst ji Rêxistina Asîmangerî ya Sivîl a Îranê va, bernameya geştan bê rojanekirin.
Balafirgehên li Îranê ji ber şerê ku 28ê Sibatê bi êrîşên DYA û Îsraîlê dest pê kiribû, hatibûn girtin. DYA-Îsraîl di dema şerê ku 40 rojan dewam kir da, balafirgehên li Îranê jî kiribûn armanc.