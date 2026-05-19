Tê payîn ku ji Balafirgeha Kerkûkê seferên Azerbaycanê di hezîranê da dest pê bikin

Ali Makram Ghareeb
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Herdî Samedê Berpirsyarê Balafirgeha Kerkûkê got ku di çarçoveya pêşxistina armanca ku balafir ji dinyayê ra vebe da Rêheyan Iraqê dê sefera xwe ya ewil "demek nêz da" bo Azerbaycanê bike.
Samed der barê destpêka seferan da dîrokeke diyar neda û da zanîn ku seferên Kerkûk-Bakuyê dê herî derend di hezîranê da dest pê bike.
Iraqê piştî şerê ku bi êrîşên Amerîka û Îsraîlê di 28ê sibatê da birin ser Îranê destpêkir sehaya xwe ya asîmanî jib o seferan girtibû.
Balafirgeha Kerkûkê di 16ê cotmeha 2022yan da bi beşdariya Nasi Husseyînê Wezîrê Gihandinê yê Iraqû hatibû xekirin û di nav heman mehê da seferên navneteweyî yên ewil ên ji bo Tirkiyeyê jî dest pê kiribûn.