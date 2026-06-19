Swîsre: Hevdîtina di navbera DYA-Îranê da ya ku biryar bû îro bê kirin, hat betalkirin

Dildar Baykan Atalay
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Piştî îmzakirina mitabeqeta DYA û Îranê ku dixwest pirsgirêkên lîdera bê çareserkirin û şer bê sekinandin, hat ragihandin ku civîna di navbera DYA-Îranê da ya ku biryar bû îro li bajarokê Burgenstockê Swîsreyê bê kirin, hat betalkirin.
Di daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Karên Derva ya Swîsreyê da wiha hat gotin:
"Civîna îro ya li Burgenstockê wê neyê kirin. Wate civîna ku duhê hat ragihandin ewê neyê kirin."
Daxuyanî piştî ragihandina Qesra Spî hat ku amadekariyên ji bo danûstandinên teknîkî bi Îranê ra berdewam in, lê geşta Alîkarê Serok JD Vance ya ji bo Swîsreyê ji bo niha, hatiye paşxistin.