Serşêwirmendê Serokê Îranê Xamaney: "Mifteya Tengava Hurmuzê di destên me da ye"

Tolga Akbaba
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Elî Ekber Welayetîyê Serşêwirmendê Mucteba Xameneyê Serokê Îranê û yek ji siyasetmedarê navdar ê welêt ji bo mizakereyên Îran û Amerîkayê yên li Pakistanê hatin kirin wiha got: "Mifteya Tengava Hurmuzê di destên me da ye."
Welayetî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî yê şîrketa Xê ya ku navenda wê li Amerîkayê ye, der barê Tengava Hurmuzê da daxuyanî da.
Welayetî ragihand ku armanc û rêgeza bingehîn a dîplomasiya Îranê di hemû dîrokê da parastina Îranê ye û wiha got: "Mifteya Tengava Hurmuzê di destên me yên bihêz da ye."