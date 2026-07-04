Serokwezîrê Pakistanê Şerîf li Tirkiyeyê ye

Ayşe Karaosmanoğlu
04 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 04 Tîrmeh 2026
Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran ragihand ku Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf li ser îcabetî daweta Serokomar Recep Tayyîp Erdogan hat Tirkiyeyê.
Duran di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê NSosyalê da diyar kir ku Şerîf li Tirkiyeyê ye
Burhanettîn Duran ev gotin:
"Di hevdîtinan da di serî da bazirganî û veberhênanên di navbera Tirkiye û Pakistanê da têkilî dê bi hemû aliyan va bên nirxandin û der barê geşedanên herêmî û kurewî da dê guftûgo bên kirin. Her wiha tê payîn ku di çarçoveya ziyaretê da Forumeke kar bê lidarxistin."