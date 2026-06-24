Serokwezîrê Pakistanê Şerîf: "Di mutebaqata Îslamabadê da fuzeyên balîstîk tune, hîç nehat rojevê"

Dildar Baykan Atalay
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
ANKARA (AA) - Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf behsa mutebaqata ku di navbera Amerîka û Îranê da hat îmzekirin kir û got ku "Di mutebaqata Îslamabadê da fuzeyên balîstîk tune, hîç nehat rojevê û aliyê Îranû hîç nexwest ku nîqaşa vê bike."
Şerîf di civîna di asta delegeyan a ku di çarçoveya ziyareta Pakistanê ya Mesûd Pezeşkiyanê Serokomarê Îranê hat lidarxistin da axivî.
Şerîf behsa mutebaqata ku bi navbeynkariya Pakistanê di navbera Amerîka û Îranê da hat îmzekirin kir û got ku "Di mutebaqata Îslamabadê da fuzeyên balîstîk tune, hîç nehat rojevê û aliyê Îranû hîç nexwest ku nîqaşa vê bike."
Şahbaz Şerîf diyar kir li dinyayê kesên hewl didin ku mutebaqatê sabote bikin hene û got ku "Naxwazin ku Îranî ji nû va rabin ser poyan û derkevin asta şanê xwe."
Şerîf der barê fuzeyên balistîk da jî axivî û got ku "Ez dixwazim ku vê bi awayekî eşkere diyar bikim ku helbet standarta dualî nabe. Nikare bê gotin ku hin welat bibin xwediyê fuzeyên balîstîk lê Îran nebe xwediyê wan. Mirov nikare ku durûtiyeke wiha qebûl bike."
Şerîf di pêvajoya îmzekirina mutebaqatê da bal kişand ser peywira ku rayedarên Pakistanî hildan ser xwe û ji ber piştgiriya dan Pakistanê spasiya Qeter, Erebistana Siûdî, Tirkiye û Misirê jî kir.
Şerîf got ku "Pakistan heta ku di bin şertên rûmet û heysiyet hewce dike da aştiyeke mayinde bê pêkanîn dê rola xwe ya navbeynkariyê bidomîne."