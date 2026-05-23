Serokwezîrê HKIyê Mesrûr Barzanî digel Serokwezîrê Hikûmeta Navendî ya Iraqê Elî Falih Zeydî civiya

Ahmet Aydın
23 Gulan 2026•Rojanekirin: 23 Gulan 2026
Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Mesrûr Barzanî digel Serokwezîrê Hikûmeta Navendî ya Iraqê Elî Falih Zeydî civiya.
Serokwezîrê HKIyê Barzanî ku bi mebesta serdaneke 2 rojî li Bexdaya paytexta Iraqê ye, ji aliyê Serokwezîrê Iraqê Zeydî va hat pêşwazîkirin.
Barzanî piştî civîna digel Zeydî komelek civînên din li dar xistin.
Hat ragihandin di civînan da rewşa herêmê, geşdanên dawî û pêkanîna kabîneyê tê nîqaşkirin.
Herwiha hat ragihandin ku dê Barzanî sibe jî serdanên xwe yên li Bexdayê bidomîne.