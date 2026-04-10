Serokomarê Îranê Pezeşkiyan: "Em bi Îranê ra hevgirtina berbiçav ya gelê Tirkiyeyê teqdîr dikin"

Ahmet Dursun
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Serokomariya Îranê, Pezeşkiyan û Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi telefonê axivîne.
Hat diyarkirin di axaftinê da serokan li ser çareseriyên ji bo bidawîanîna şer nêrînên xwe parve kirine.
Pezeşkiyan ji ber hewildanên wan yên ji bo rawestandina êrîşên eskerî yên li dijî Îranê sipasiya hin welatên dost û cîran kir û got, "Em helwesta Tirkiyeyê ya şermezarkirina êrîşên hovane yên dijî Îranê û bi taybetî jî bi Îranê ra hevgirtina berbiçav ya gelê Tirkiyeyê teqdîr dikin."