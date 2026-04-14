Serokomarê Îranê helwesta Tirkiye, Îspanya, Çîn, Rûsya, Îtalya û Misirê ya dijî Îsraîlê teqdîr kir- Helwestên Îspanya, Çîn, Rûsya, Tirkiye, Îtalya û Misirê ya dijî provokatoriya şer û sûcên rejima siyonist ji ber kokên çandî û dîrokî yên kûr e"
Ahmet Dursun
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Serokomarê Îranê Mesûd Pezeşkiyan pesnê helwesta Tirkiye, Îspanya, Çîn, Rûsya, Îtalya û Misirê ya "dijî bangevaniya şer û sûcên Îsraîl dike" da.
Pezeşkiyan di peyama xwe ya ji ser hesabû çapemeniya civakî ya Xê da diyar kir ku helwesta welatên navborî ya dijî şer ji ber tecrubeyên çandî û dîrokî yên kevnar e.
Serokomarê Îranê di peyama xwe da ev gotin:
"Kalîteya şaristaniyan di qonaxên dîrokî yên krîtîk da xwe nîşan dide. Helwestên Îspanya, Çîn, Rûsya, Tirkiye, Îtalya û Misirê ya dijî provokatoriya şer û sûcên rejima siyonist (Îsraîl) ji ber kokên çandî û dîrokî yên kûr e."