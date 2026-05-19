Serokdewletê Rûsyayê Putîn ji bo ziyareta fermî gihaşt Pekînê

Damla Delialioğlu
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Putînê ku ji bo ziyareta du rojî hat Çînê li balafirgehê ji hêla Wezîrê Karên Derva Vang Yî va hat pêşwazîkirin.
Li gor daxuyaniya Kremlînê dê sibê li Meydana Tîenanminê ji bo Putîn merasima dewletê bê kirin. Putîn dê piştî merasimê bi Serokdewletê Çînê Şî Cînpîng ra hevdîtinên rû bi rû û hevdîtinên di navbera heyetan da bike û heman rojê dê vegere welatê xwe
Balê dikşîne ku serokê Rûs çendî roj piştî ziyareta Donald Trumpê Serokê Amerîkayê Çînê ziyaret kir. Serokê Amerîkayê di 13-15ê gulanê da bi awayekî fermî Çînê ziyaret kiribû.
Ev dê bibe ziyareta Çînê ya 25emîn ku Putîn di heyama îqtidara xwe da kir. Tê payîn ku di ziyaretê da alî mijarên hevkariya aborî û têkiliyên stratejîk guftûgo bikin.