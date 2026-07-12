Tolga Akbaba
12 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 12 Tîrmeh 2026
Serokê Meclis û Heyeta Mizakereyê ya Îranê Mihemed Bakir Qalîbaf piştî êrîşên Amerîkayê yên dijî Îranê got: "Heyama peymanên yekalî bi dawî bû."
Qalîbaf li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî ya şirketa Xê ku navenda wê li Amerîkayê ye, wêneya metnê ya xala 5emîn a zebta mitabaqatê ya navbera Îran û Amerîkayê parve kir û wiha got, "Serokê Meclis û Heyeta Mizakereyê ya Îranê Qalîbaf: "Heyama peymanên yekalî bi dawî bû."
Qalîbaf her wiha hişyarî da Amerîkayê û wiha got "An li ser sozê xwe bisekinin an jî berdêla wê bidin."