Serokê MÎTê Kalin li Hewlêrê bi serokê PDKê Mesûd Barzanî ra hevdîtin kir

Haydar Karaalp
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin li Hewlêra bajarê Iraqê bi Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesûd Barzanî ra hevdirin kir û geşedanên dawîn ên li herêmê û mijarên rojevê da yên bandorî ewlehî û îstiqrarê dikin guftûgo kirin.
Li gor daxuyaniya nivîskî ya PDKê Barzanî li avahiya xwe ya li Pîrmama bajaroka Hewlêrê Kalin û heyeta pê ra hevdîtin kir.
Di hevdîtinê da aliyan geşedanên dawîn ên li herêmê û mijarên rojevê da yên bandorî ewlehî û îstiqrarê dikin guftûgo kirin.
Her wiha ku têkiliyên di navbera HKI, Iraq û Tirkiyeyê da û girîngiya xurtkirina kordînasyona di qadên cihê da jî hat teyîtkirinkirin.